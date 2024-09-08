4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 22 Eylül'de Koşuluyor

4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Etkinlik Detayları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yılki maraton "Koramaz Vadisi" temasıyla düzenlenecek. Aktivite, 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek ve 21 kilometre ile 10 kilometrede 3 ayrı etapta koşulacak.

Kayıt ve Katılım

Yarışma için 15 farklı ülkeden katılımcılar başvurdu ve toplam başvuru sayısı 10 bin kişiyi buldu.

Ödüller

Bu büyük organizasyon kapsamında toplam 1 milyon 64 bin lira para ödülü dağıtılacak ve 242 kişi ödülden faydalanacak.