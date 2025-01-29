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Fatih Karagümrük, Brezilyalı Serginho'yu Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig'in güçlü temsilcisi Fatih Karagümrük, Brzilyalı oyuncu Serginho'yu transfer etti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:28
Fatih Karagümrük, Brezilyalı Serginho'yu Kadrosuna Kattı

Fatih Karagümrük'ten Önemli Transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Brezilyalı kanat oyuncusu Serginho'yu kadrosuna dahil etti. Bu transfer, kulüp için büyük bir adım olarak değerlendirilirken, Serginho'nun performansı merakla bekleniyor.

Serginho'nun Kariyeri

Kulüpten yapılan açıklamada, 241 maçta 38 gol ve 41 asist üreten 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi. Serginho, son olarak Brezilya Serie A takımlarından CR Vasco da Gama'da forma giyiyordu.

2020 yılında Giresunspor'a transfer olan ve burada 3 sezon geçiren Serginho, Süper Lig'de 64, Trendyol 1. Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda ise 5 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte toplam 10 gol ve 19 asist kaydettiği bilgisi paylaşıldı.

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