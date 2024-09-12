4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Heyecanı

4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı, Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Çiçek: "Kayseri Yarı Maratonu Bir Marka Olmaya Başladı"

Toplantıda Kayseri'nin Valisi Gökmen Çiçek, bu tür etkinliklerin toplumun her kesimini bir araya getirme özelliğine sahip olduğunu belirtti. Vali Çiçek, "Kayseri Yarı Maratonu, artık bir marka olmaya başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile şehrimizi bir spor merkezi haline getirmek için önemli adımlar atılıyor," dedi.

Milletvekili Çopuroğlu: "Spor Alanında Her Zaman Yanınızdayız"

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, şehrin spor alanındaki gelişimine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: "Spor Şehri Kayseri"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yarı Maratonun Kayseri'nin tanıtımında büyük bir rol oynadığını belirterek, "Spor şehri Kayseri diyebilmemiz için önce şehirdeki spor alt yapısını geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda ciddi adımlar atıyoruz," ifadelerini kullandı.

Yerli ve Yabancı Sporcular Katılacak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarı maratona yabancı sporcuların da katılım göstereceğini, bunun Kayseri'deki etkinliğin önemini artırdığını kaydetti.

7 Bin 500 Başvuru, 1 Milyon 64 Bin Lira Ödül

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, "Bir maratondan daha fazlasını hedefliyoruz" diyerek, gerçekleşen önceki organizasyonlarda bu sözün karşılığını verdiklerini ifade etti. Somtaş, 22 Eylül 2024'teki yarı maratona 3 kategoride toplam 7 bin 500'ün üzerinde başvuru yapıldığını, bu sayının yarış günü itibarıyla 10 bini aşacağını öngördüklerini açıkladı. Ayrıca organizasyonun toplam 1 milyon 64 bin lira ödül havuzuna sahip olduğunu ve halk koşusu kategorisinde dereceye girenler için sürpriz ödüllerin hazırlandığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da (sağda) katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da (sağda) katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da (sağda) katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da (sağda) katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da (sağda) katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da (sağda) katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da (sağda) katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da (sağda) katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da (sağda) katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Gökmen Çiçek (ortada), Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (solda) ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da (sağda) katıldı.