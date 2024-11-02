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46. İstanbul Maratonu Yarış Günü Geliyor

Yarın düzenlenecek 46. İstanbul Maratonu, 40 binin üzerinde sporcuyla tarihi bir etkinlik olacak.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 09:26
46. İstanbul Maratonu Yarış Günü Geliyor

46. İstanbul Maratonu Yarın Başlıyor

Spor İstanbul'un düzenlediği ve Türkiye İş Bankası'nın desteklediği 46. İstanbul Maratonu, yarın gerçekleştirilecek.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" olarak bilinen bu organizasyon, Dünya Atletizm Birliği tarafından Gold Label kategorisinde değerlendiriliyor.

Yarış Kategorileri ve Katılımcılar

Maraton, Anadolu yakasından başlayarak Avrupa yakasında sona erecek. Yarış kapsamında maraton (42,195 kilometre), 15 kilometre koşu, 8 kilometrelik kurumsal koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorileri bulunuyor. Ayrıca, çocuk maratonu 2 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de Yenikapı etkinlik alanında yapılacak.

Toplamda 17,500 çipli sporcu etkinlikte yarışacak. Maraton kategorisinde 5,500, 15 kilometrede ise 12,000 sporcu bulunuyor. Kurumsal ve halk koşusuyla birlikte toplamda 40,000’in üzerinde sporcu kayıtlı.

Elit Atletlerin Katılımı

Yarışta, 30’u erkek ve 14’ü kadın olmak üzere toplam 44 elit atlet mücadele edecek. Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ve Etiyopyalı Abebe Negewo gibi isimler parkura çıkacak. Ayrıca, Kenyalı Sharon Jemutai Cherop ve Etiyopyalı Sintayehu Lewetegn de yarışın dikkat çeken isimlerinden.

Parkur ve Final Noktası

Maratonun başlangıcı, saat 09.00'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin önünden verilecek. Yarışın finali ise Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşecek.

Ödüller ve Teşvikler

Erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45,000 dolar, ikinci ve üçüncülere ise sırasıyla 20,000 ve 10,000 dolar ödül verilecek. Türk sporculara ise 50,000 lira ile 30,000 lira arasında ödüller dağıtılacak.

Ulaşım ve Trafik Bilgileri

Maraton nedeni ile belirli yollar trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Köprüsü gibi ana yollar kapatılacak ve alternatif köprüler kullanılabilecek.

Etkinlik, TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

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