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48. Hitit Rallisi Ankara'da Başlıyor

48. Hitit Rallisi, Ankara'da otomobil tutkunlarını bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 08:26
48. Hitit Rallisi Ankara'da Başlıyor

48. Hitit Rallisi, Ankara'da Yapılacak

Otomobil sporları tutkunları için heyecan dolu bir etkinlik olan 48. Hitit Rallisi, bu hafta sonu Ankara'da düzenleniyor. Yarış, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından duyuruldu.

Organizasyon Detayları

3 yıl aradan sonra, Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından düzenlenen Hitit Rallisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orange Fox, Petlas ve Ankara Genç İş Adamları Derneği'nin katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Etkinlik Gündemi

Ralli'nin startı yarın, Keçiören Belediyesi önünde saat 18:30'da verilecek. Ardından saat 19:30'da Ankapark’ta bir seyirci etabı gerçekleştirilecek.

Takımlar, 28 Temmuz Pazar günü Keçiören, Çubuk, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinden geçecekleri toplam 79.75 kilometre uzunluğundaki 7 etabı tamamlayarak, saat 17:00'de Crowne Plaza Ankara'da finale ulaşacaklar.

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