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Barış Alper Yılmaz Skechers Futbol Koleksiyonunu Tanıttı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Skechers markasının futbol koleksiyonunu tanıttı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 21:14
Barış Alper Yılmaz Skechers Futbol Koleksiyonunu Tanıttı

Barış Alper Yılmaz, Skechers'la Yeni Koleksiyonu Tanıttı

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu Skechers firmasının yeni futbol koleksiyonunun tanıtım etkinliğine katıldı. Tanıtım, Beyoğlu'nda bir mekanda gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Etkinlikte, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı takımın diğer oyuncuları Lucas Toreira, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Sadık Çiftpınar da yer aldı.

Barış Alper Yılmaz'ın Açıklamaları

Etkinlikte bir konuşma yapan Barış Alper Yılmaz, "Bu özel gecemde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Dünya çapında bir markanın parçası olduğum için çok mutluyum." şeklinde duygularını ifade etti.

Tottenham Maçı Hakkındaki Görüşleri

Barış Alper, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Şu an çalışıyor ve mücadele ediyorum. Hedeflerim tabii var, umarım olur. Takımımız motivasyon olarak çok iyi. Galatasaray'ın Avrupa'da neler yaptığını dünya biliyor. Biz de o maça yakışır şekilde oynayıp umarım kazanacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz." dedi.

Ayrıca, "Takım halinde başarılıyız, ben de takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu sene de şampiyon olmayı hedefliyoruz. Hocam nerede şans verirse, tek düşüncem takımıma katkı sağlamak." ifadelerini kullandı. Barış Alper, etkinliğin ardından hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu Skechers firmasının...

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu Skechers firmasının düzenlediği yeni futbol koleksiyonu tanıtımına katılarak konuşma yaptı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu Skechers firmasının...

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu Skechers firmasının düzenlediği yeni futbol koleksiyonu tanıtımına katılarak konuşma yaptı.

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