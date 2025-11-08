Sivasspor'dan 'Zafer Bizim' Pozu: Manisa FK 3-2

Sivasspor'dan 'Zafer Bizim' Pozu
Trendyol 1. Lig 13. hafta: Sivasspor 3-2 Manisa FK
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.
Maçta Cihat Çelik ve Emirhan Başyiğit'in golleriyle rakibini yenen kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.
Maç sonrasında Sivassporlu futbolcular soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Söz konusu fotoğraf, kulübün sosyal medya hesabından 'Zafer bizim' notuyla paylaşıldı.
