Sivasspor'dan 'Zafer Bizim' Pozu: Manisa FK 3-2

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 13. haftasında Manisa FK'yı 3-2 yenip soyunma odasında 'Zafer bizim' notuyla galibiyet pozu verdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:29
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

Maçta Cihat Çelik ve Emirhan Başyiğit'in golleriyle rakibini yenen kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Maç sonrasında Sivassporlu futbolcular soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Söz konusu fotoğraf, kulübün sosyal medya hesabından 'Zafer bizim' notuyla paylaşıldı.

