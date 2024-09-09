5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk Kültürü ve Geleneksel Sporlar Sergilendi

5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Eşsiz Bir Sergi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, Türk kültürünü temsil eden geleneksel kıyafetlerin sergilendiği etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'ndan 5 kadın ve 5 erkek kıyafeti, ziyaretçilerle buluştu.

Kültürel Zenginlik ve Tanıtım

Sergiden sorumlu olan İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslan Ağaç, etkinliğin amacının unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını tanıtmak ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurguladı. Ağaç, "Motiflerin Dili projesinde geleneksel kıyafetlerimizi yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Dijital Sanat ve Geleneksel Sporlar

Sergide ayrıca, Sanal Etnospor Sanat ve Kültür Müzesi projesi aracılığıyla geleneksel sporların dijital dünyada tanıtımına da yer verildi. Yağlı güreş, yapay zeka ile birleşerek sanatsal bir deneyim sundu ve ziyaretçiler, el hareketleriyle bu animasyonu etkileme fırsatı buldu.

Misafirperverlik ve İkramlar

Etkinliği ziyaret eden misafirlere Türk kahvesi ve lokum ikram edildi. Geleneksel mangala oyunu seti, boyama kitapları ve bilgilendirici broşürler de hediyelik olarak dağıtıldı.

Dünyanın Dört Bir Yanından Katılımlar

Yaklaşık 90 ülkeden 2000'den fazla sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışı dün yapıldı. Dünya Göçebe Oyunları, "Dünyadaki geleneksel sporların olimpiyatları" olarak 2 yılda bir düzenleniyor. Bu yılki etkinlik, 13 Eylül'e kadar sürecek ve 21 farklı geleneksel spor dalında müsabakalar düzenlenecek. Kazakistan'a gelen turist sayısının 100 bini aşması bekleniyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sergi ve etkinlik alanında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait 5 adet kadın kıyafeti ve 5 adet erkek kıyafeti olmak üzere Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sergi ve etkinlik alanında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait 5 adet kadın kıyafeti ve 5 adet erkek kıyafeti olmak üzere Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sergi ve etkinlik alanında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait 5 adet kadın kıyafeti ve 5 adet erkek kıyafeti olmak üzere Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sergi ve etkinlik alanında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait 5 adet kadın kıyafeti ve 5 adet erkek kıyafeti olmak üzere Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sergi ve etkinlik alanında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait 5 adet kadın kıyafeti ve 5 adet erkek kıyafeti olmak üzere Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sergi ve etkinlik alanında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait 5 adet kadın kıyafeti ve 5 adet erkek kıyafeti olmak üzere Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sergi ve etkinlik alanında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait 5 adet kadın kıyafeti ve 5 adet erkek kıyafeti olmak üzere Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sergi ve etkinlik alanında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait 5 adet kadın kıyafeti ve 5 adet erkek kıyafeti olmak üzere Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilendi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları sergi ve etkinlik alanında, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün Motiflerin Dili Giysi Koleksiyonu'na ait 5 adet kadın kıyafeti ve 5 adet erkek kıyafeti olmak üzere Türk kültürünü yansıtan kıyafetler sergilendi.