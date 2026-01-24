Denis Makarov Kayseri'ye Geldi - Kayserispor'un Yeni Transferi Maçı İzledi

Denis Makarov Kayseri'ye Geldi

Denis Makarov, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor için Kayseri'ye geldi. Kulüp, oyuncuyla her konuda anlaşma sağladıktan sonra transferi tamamlayıp oyuncuyu şehre getirdi.

Transfer Detayları

Sarı-kırmızılı takımın son olarak Dinamo Moskova forması giyen oyuncusuyla anlaşma sağladığı bildirildi. Kulübün yönetimi ve teknik heyeti, transfer sürecini tamamladı.

27 yaşındaki Denis Makarov, bugün oynanan Kayserispor ile Başakşehir maçını locadan takip etti ve taraftarların ilgisini çekti.

İmzalar ve Antrenman

Tecrübeli oyuncu Denis Makarov, Kayserispor ile yarın resmi sözleşmeye imza atacak ve ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak.

