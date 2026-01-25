Manisa FK 1-0 İstanbulspor: Mustafa Dalcı Kırmızı Kart, Ahmet Ünal Can Tektaş Basın Toplantısında

Trendyol 1. Lig 22. haftasında Manisa FK, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mustafa Dalcı kırmızı kart gördü; yerine Ahmet Ünal Can Tektaş basın toplantısına katıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:20
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:46
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından kırmızı kart gören Mustafa Dalcı'nın yerine Teknik Sorumlu Ahmet Ünal Can Tektaş basın toplantısına katıldı.

Manisa FK cephesi

Ahmet Ünal Can Tektaş, takımın maça iyi hazırlandığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz şanssız bir şekilde puan kaybı yaşadık. Bu maçı kazanmak için her şeyi yaptık. İstanbulspor da çok doğru mücadele etti. Ama kazanan taraf biz olduk. Tabii hocamız daha sonra daha geniş şekilde bu maçı değerlendirecektir. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Çok değerli bir 3 puan aldık. Mutluyuz. Yarın itibariyle önümüzdeki haftanın hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

İstanbulspor cephesi

İlyas Öztürk ise maçla ilgili değerlendirmesinde, "İlk yarı tabii topa sahip olduk. Aslında ama çok beklemediğimiz bir yerden golü yedik. İlk yarı 1-0 içeri girdik. İkinci yarı daha çok geçiş oyununu oynadık. Oraları yine başaramayınca mecburen bir pivot santrforla atılacak kenarlardan yapılacak ortalarda gol bulmaya çalıştık. Onu da başaramadık. Penaltı geldi. Penaltıyı da atamadık. Bugün top bizi istemedi ve sevmedi. Bunları söyleyeceğim. Önümüzde uzun bir maraton var. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. O yüzden bundan sonraki maça hazırlanıp puanlar almaya bakacağız ve Allah’ın izniyle de inşallah ligi en iyi yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

