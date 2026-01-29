Akçaabat'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı: Akçakart ile Seanslar Başlıyor

Akçaabat'ta Spor Toto destekli yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı. Akçakart ile 29 Ocak 2026'den itibaren seans satışı başlayacak; çocuk kursları Şubat'ta başvuruda.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:36
Akçaabat'a yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, Akçaabat İlçe Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı destekleriyle yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu bugünden itibaren vatandaşların hizmetine açılıyor.

Seans satın alma ve uygulama bilgileri

Havuzdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Google Play ve App Store mağazalarından Akçakart uygulamasını indirerek 29 Ocak 2026 saat 13.00’den itibaren istedikleri gün ve saatlere ait seansları uygulama üzerinden satın alabilecek.

Yüzme havuzu kullanım ücretleri yetişkinler için 160 TL, öğrenciler için 75 TL olarak belirlendi. Uygulama üzerinden Şubat ve Mart aylarına ait seanslar satın alınabilecek. Mart ayından itibaren her ayın 15’inden sonra bir sonraki aya ait seanslar satışa sunulacak. Vatandaşlar istedikleri gün ve saatleri seçebilecek olup, bir kişi ayda en fazla 10 seans satın alabilecek.

Çocuk yüzme kursları ve kayıt

Çocuk yüzme kurslarına kayıtlar Şubat ayı içerisinde Akçaabat Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Belediyenin internet sitesinde yer alan Kurs Başvuruları bölümünden "Yüzme Kursu" seçilerek öğrenci bilgileri girildikten sonra kayıt işlemi tamamlanacak. Her dönem için 100 öğrenci kontenjanı ayrılacak. Kontenjana giren öğrenciler 2 ay boyunca ücretsiz yüzme kursu alabilecek. Kurs süresi sonunda yeni 100 öğrenci alınarak bu imkândan tüm çocukların faydalanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yüzme havuzunun açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada: "Yüzme; çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan, her yaş grubunda insan sağlığı için son derece önemli bir spor dalıdır. Amacımız, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sporla buluşabileceği, sağlıklı ve erişilebilir bir tesis sunmaktır" dedi.

