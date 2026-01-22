Muğlaspor TFF 2. Lig'de Savunma Zirvesi: 19 Maçta Sadece 9 Gol

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, 19 maçta yalnızca 9 gol yiyerek profesyonel liglerin en az gol gören takımı konumunda. 24 Ocak'ta Beykoz'a konuk olacak.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:13
Muğlaspor TFF 2. Lig'de savunma performansıyla öne çıkıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, profesyonel ligler arasında kalesinde en az gol gören takım olarak dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı ekip, 19 maçta yalnızca 9 gol yiyerek savunmada zirvede yer alıyor.

Uzun yıllar sonra yeniden TFF 2. Lig’de olan Muğlaspor, bu sezon sergilediği disiplinli savunma anlayışıyla öne çıktı. Aynı gol istatistiğine 17 maçta ulaşan Etimesgut Spor da Muğlaspor ile birlikte en az gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. Bir maç eksiği bulunan Muğlaspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürüyor.

Ligde geride kalan haftalarda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Muğlaspor, 41 puanla Batman Petrolspor ve Şanlıurfaspor’un ardından bir maç eksiği ile üçüncü sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Sincan Belediye Ankaraspor’u 1-0 mağlup eden Muğlaspor, yükselen grafiğini sürdürmeyi hedefliyor. Yeşil-beyazlı ekip, 22. hafta mücadelesinde 24 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Beykoz ile karşılaşacak.

"Takım halinde savunma yapıyoruz"

"Takım halinde çok iyi savunma yapıyoruz. Hem az gol yedik hem az mağlubiyetimiz var. Bu da takım halinde birlikte mücadele etmekten geçiyor. Takım halinde savunma yaptığımız için zihinsel olarak diri duruyoruz.Çok iyi bir konumdayız" - Teknik Direktör Besim Durmuş

