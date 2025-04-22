50 Yaşındaki İl Müdürü Levent Çakmur, Milli Sporcu Olma Yolunda

50 Yaşındaki İl Müdürü Milli Sporcu Olma Yolunda

Lisanslı curling sporcusu ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Levent Çakmur, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor. 50 yaşındaki Çakmur, çocukluktan beri sporun farklı branşlarında aktif olarak yer almış bir isim.

Eğitim Gücü Spor Kulübü’nde lizanslı sporcu olarak curling müsabakalarına katılan Çakmur, gençlere örnek olmayı, ilham vermeyi amaçlıyor. Şu sıralar milli takım seçmeleri için hazırlıklarını sürdüren Çakmur, ay-yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil etme hayalini gerçekleştirmenin peşinde.

“Rol Model Olmak İçin Mücadele Ediyoruz”

Levent Çakmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun hayatında her daim önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi öncesinde de çocuklarla spor faaliyetleri yürüttüğünü ifade eden Çakmur, “Eğitim Gücü Spor Kulübü olarak 17-18 senedir faaliyet gösteriyoruz.” diyerek takımının curlingde 7 yıldır 2. Lig müsabakalarına katıldığını açıkladı.

Çakmur, sözüne şöyle devam etti: “Hem rol model olalım hem de örnek olalım diye 7 yıldır lisanslı sporcu olarak curlingde mücadele ediyoruz. Gücümüz gençlere yetmese de büyük bir zevkle sahada mücadelemizi veriyoruz.”

Curling’e Olan Tutkusu

Gençlik ve Spor İl Müdürü olduktan sonra da spor hayatına devam ettiğini vurgulayan Çakmur, “Curling performans sporu olmasa da zevkle oynuyoruz” diyerek çocuklarla ve arkadaşlarıyla birlikte spor yapmaya devam ettiğini ifade etti. Çocuklara hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu belirtti.

“Senyörler grubu 50 yaş ve üzeri olanlar için düzenleniyor. Bu yıl 50 yaşımı doldurdum. Milli takım seçmelerine katılacağız ve yeni sezonda iddialıyız.” diyen Çakmur, hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Lisanslı curling sporcusu 50 yaşındaki Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur (solda), milli formayı giyip Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeyi hedefliyor. Çakmur, antrenmanlarına devam ediyor.

Lisanslı curling sporcusu 50 yaşındaki Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur (solda), milli formayı giyip Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeyi hedefliyor. Çakmur, antrenmanlarına devam ediyor.