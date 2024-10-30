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52 Orduspor FK Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi

52 Orduspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:48
52 Orduspor FK Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Heyecan Dolu Bir Maç

52 Orduspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Ordu temsilcisi, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanarak 4. tura yükseldi.

Maç Özeti

Nesine 3. Lig temsilcisi olan 52 Orduspor FK, Trendyol 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile olan bu önemli karşılaşmada rakibini mağlup ederek turnuvada bir adım daha ileri gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 3. Lig temsilcisi 52 Orduspor FK, Yeni Ordu Stadı'nda...

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nesine 3. Lig temsilcisi 52 Orduspor FK, Yeni Ordu Stadı'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile karşılaştı.

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