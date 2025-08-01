540. Kızıldağ Karakucak Güreşleri Adana'da 8-10 Ağustos'ta Başlıyor

Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri Adana'da Heyecanla Bekleniyor

540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 8-10 Ağustos tarihleri arasında Adana'nın Kızıldağ Yaylası'nda gerçekleştirilecek. Bu yılki etkinlik, Karaisalı Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle düzenleniyor. Sarıçam Belediyesi ise organizasyonun ana sponsoru olarak katkı sunuyor.

Başkanlar Güreşlere Davet Ediyor

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Varda Köprüsü'nde düzenlenen basın toplantısında, halkı Kızıldağ Yaylası'na güreşleri izlemeye davet etti. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise etkinliğin Türk kimliğiyle özdeşleştiğini belirterek, “Kıran kırana, seyir zevki yüksek müsabakalar izleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, asırlardır süregelen bu etkinliğin hem Karaisalı hem de Adana için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yerel ve Uluslararası Katılım

Bu yıl yaklaşık 800 güreşçi organizasyona katılacak. İran, Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan ve Özbekistan gibi ülkelerden sporcuların da yer alacağı etkinlikte, milli güreşçiler Rıza Yıldırım, Fatih Yaşarlı, Hamza Alaca ve Enes Bandırma da mücadele edecek.

Ödüller ve Diğer Etkinlikler

Toplamda 852 bin lira ödülün dağıtılacağı organizasyonda, Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, sinema gösterimleri, off-road, ATV, motokros ve yamaç paraşütü gösterileri gibi etkinlikler de yer alacak. Ayrıca, çeşitli konserler düzenlenecek ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunulacak.

Adana'da organize edilecek 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 8-10 Ağustos'ta Kızıldağ Yaylası'nda yapılacak. Organizasyonla ilgili Varda Köprüsü'nde düzenlenen basın toplantısına Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek (sağ 2), Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ (solda) ve MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı (sol 2) da katıldı.