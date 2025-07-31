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58. TSYD Ankara Kupası: Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü Karşılaşıyor!

Ankara'nın köklü takımları Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü, yarın 58. TSYD Ankara Kupası için sahada olacak.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 14:20
58. TSYD Ankara Kupası: Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü Karşılaşıyor!

Ankara'nın iki köklü kulübü Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, yarın Akkepe Stadı'nda TSYD Ankara Kupası çerçevesinde karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kupada Rekabet Sürüyor

58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü daha önce 18 kez kupayı kazanarak turnuvanın en başarılı takımı olma unvanını taşıyor. Gençlerbirliği ise 17 kez bu başarıyı elde etti. Eğer Gençlerbirliği yarınki maçı kazanırsa, kupa sayısını dengeleyecek.

Basın Toplantısında Öne Çıkanlar

Maç öncesi iki takımın teknik direktörleri Hüseyin Eroğlu ve Mustafa Kaplan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eroğlu, Türk futbolunun değer kaybettiğini vurgulayarak, TSYD Kupası'nın farklı illerde de organizasyonlarının yapılmasını istedi. Ayrıca, bilet satışlarından elde edilen gelirin orman yangınları için fidan dikimine katkıda bulunulmasını önerdi.

Kapanış konuşmasında Eroğlu, kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, altyapıya yönelmenin önemine vurgu yaptı. Mustafa Kaplan ise Ankaragücü'nün bu sezon sürpriz bir takım olma hedefinde olduğunu belirtirken, altyapıya önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzatmalara Dikkat!

Tüm gözlerin çevrileceği bu mücadelede TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, olası bir beraberlik halinde penaltı atışlarına geçileceğini açıkladı. Ayrıca, Eryaman Stadı'ndaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle karşılaşmanın Aktepe Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Tarhan, Eroğlu'nun ağaçlandırma çağrısına destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

Bu heyecan dolu karşılaşma, başkent futbolunun geleceği açısından da oldukça önemli bir prova niteliğinde olacak. Her iki takıma da başarılar dileriz!

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı öncesi...

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, dernekte yapılan basın toplantısına katıldı.

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı öncesi...

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı öncesi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, dernekte yapılan basın toplantısına katıldı.

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