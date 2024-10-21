6. Kaş Yarımadaton Yarışları 25-26 Ekim'de Başlıyor

6. Kaş Yarımadaton Yarışları Başlıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Kaş Yarımadaton yarışları, 25 Ekim'de start alacak. Organizasyonun, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve çeşitli sponsor firmaların katkılarıyla gerçekleşmesi planlanıyor.

Uluslararası Katılım Bekleniyor

Bu yılki etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Rusya, İngiltere ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu toplam 23 ülkeden yaklaşık 800 sporcu katılması bekleniyor.

Yarış Mesafeleri ve Çocuk Koşusu

Sporcular, Cumhuriyet Meydanı, Kaş Marina ve Çukurbağ Yarımadası güzergahında 21, 12 ve 6 kilometre olmak üzere üç farklı mesafede yarışacak. Ayrıca, bu yıl yarışlar kapsamında özel olarak çocuk koşusu da düzenlenecek.

Ödül Töreni

İki gün sürecek olan organizasyonun ödül töreni, 26 Ekim'de yapılacak. Sporcuların ve katılımcıların büyük bir heyecanla beklediği bu etkinlikte, her yaş grubundan koşu tutkunları bir araya gelecek.