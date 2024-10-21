DOLAR
34,26 0,59%
EURO
37,18 0,25%
ALTIN
3.013,64 -0,65%
BITCOIN
2.309.791,16 2,11%

6. Kaş Yarımadaton Yarışları 25-26 Ekim'de Başlıyor

Kaş Yarımadaton, 23 ülkeden 800 sporcuyla 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:48
6. Kaş Yarımadaton Yarışları 25-26 Ekim'de Başlıyor

6. Kaş Yarımadaton Yarışları Başlıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Kaş Yarımadaton yarışları, 25 Ekim'de start alacak. Organizasyonun, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve çeşitli sponsor firmaların katkılarıyla gerçekleşmesi planlanıyor.

Uluslararası Katılım Bekleniyor

Bu yılki etkinliğe, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Rusya, İngiltere ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu toplam 23 ülkeden yaklaşık 800 sporcu katılması bekleniyor.

Yarış Mesafeleri ve Çocuk Koşusu

Sporcular, Cumhuriyet Meydanı, Kaş Marina ve Çukurbağ Yarımadası güzergahında 21, 12 ve 6 kilometre olmak üzere üç farklı mesafede yarışacak. Ayrıca, bu yıl yarışlar kapsamında özel olarak çocuk koşusu da düzenlenecek.

Ödül Töreni

İki gün sürecek olan organizasyonun ödül töreni, 26 Ekim'de yapılacak. Sporcuların ve katılımcıların büyük bir heyecanla beklediği bu etkinlikte, her yaş grubundan koşu tutkunları bir araya gelecek.

İLGİLİ HABERLER

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talat Ünlü Balkan Halter Federasyonu'nda Asbaşkanlığa Seçildi
2
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Oosterwolde'nin Sağlık Durumu Açıklaması
3
Mustafa Mehmet Kaya, 2024 Nürburgring Porsche Kupası'nda Şampiyon
4
Bengisu Avcı, Molokai Kanalında Tarih Yazdı
5
Fatih Çintimar, Atletizm Federasyonu Başkanlığındaki 11 Yılı Değerlendirdi
6
Ersan Parlatan: Keçiörengücü'nün Geleceği İçin Umut Veriyor
7
Genç Milli Boksörlerden Dünya Şampiyonası Hedefi

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak