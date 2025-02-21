60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı Belli Oldu

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2025, 27 Nisan'da Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:26
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı Belli Oldu

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek bu yılki etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek.

TUR 2025, 8 etap üzerinden Antalya'dan başlayıp, İzmir'de sona erecek. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından tanınan bu prestijli yarış, Türkiye'nin ProSeries kategorisindeki tek bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyor.

Etaplar Özeti: Yarış, 27 Nisan Pazar günü Antalya'da start alacak. İlk etabın ardından sırasıyla Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Kuşadası, Selçuk, Çeşme rotasından geçerek, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

Etaplar

2025 parkurundaki etaplar şu şekilde:

  • 1. Etap: Antalya-Antalya (27 Nisan)
  • 2. Etap: Kemer-Kalkan (28 Nisan)
  • 3. Etap: Fethiye-Marmaris (29 Nisan)
  • 4. Etap: Marmaris-Akyaka (Kıran) (30 Nisan)
  • 5. Etap: Marmaris-Aydın (1 Mayıs)
  • 6. Etap: Kuşadası-Selçuk (Meryemana) (2 Mayıs)
  • 7. Etap: Selçuk-Çeşme (3 Mayıs)
  • 8. Etap: Çeşme-İzmir (4 Mayıs)

TUR 2025, toplam 1.153 kilometre mesafe ve 15.898 metre toplam irtifa ile dikkat çekiyor. Özellikle 4. etaptaki Kıran tırmanışı, yarışın en zorlu parkurlarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Aydın etabı da ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak.

Yaygın TV Yayınları

Yarış, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Eurosport ve TRT Spor aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Yarış, dünya genelinde yüzlerce medya kuruluşu tarafından takip edilecek ve milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

Kurumsal Destekçiler

Etkinliğin kurumsal destekçileri arasında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yer almakta. Yerel yönetimler ve emniyet birimleri de dev organizasyona destek verecek.

Tüm bisiklet tutkunlarını bu eşsiz etkinlikte buluşmaya davet ediyoruz!

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