Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak

JOSE MOURINHO'NUN İLK MAÇI



Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdikten sonra yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, 24-29 Haziran tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda kamp yapacak ve kampın son gününde önemli bir hazırlık maçı oynayacak.

FENERBAHÇE - PETROLUL MAÇI

Fenerbahçe, 29 Haziran'da saat 11:00'de Topuk Yaylası'nda Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başında çıkacağı ilk maç olma özelliğini taşıyor. Mourinho'nun yeni takımındaki performansı merakla bekleniyor.

AVUSTURYA KAMP PROGRAMI

Fenerbahçe'nin Avusturya kamp programı da belli oldu. Sarı-lacivertliler, kamp süresince üç önemli hazırlık maçı oynayacak. İşte maç programı:

6 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Admira Wacker

Saat: 19:00

Yer: BSFZ Arena

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split

Saat: 19:00

Yer: Merkur Arena

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg

Saat: 18:30

Yer: Merkur Arena

Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı Strasbourg maçı ile Avusturya kampını tamamlayacak. Bu maç sonrasında takım, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a dönecek ve yeni sezon öncesinde son hazırlıklarını yapacak.

HEYECANLA BEKLENEN SEZON

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi nasıl yöneteceği, futbol dünyasında büyük bir merak konusu. Topuk Yaylası'nda Petrolul ile yapılacak hazırlık maçı, taraftarlar ve futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. Avusturya kampında yapılacak maçlar ise takımın yeni sezon öncesinde ne durumda olduğunu görmek açısından önemli olacak.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarının ne kadar verimli geçeceği ve Mourinho'nun takıma katacağı yenilikler, tüm spor camiası tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-lacivertli takımın taraftarları, yeni sezonda büyük başarılar bekliyor.