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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İçin Heyecan Verici Basın Toplantısı

Antalya'da düzenlenen basın toplantısında TUR 2025'in detayları açıklandı. Vali Şahin ve Müftüoğlu, organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 13:01
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İçin Heyecan Verici Basın Toplantısı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İçin Heyecan Verici Basın Toplantısı

Antalya'da yarın başlayacak olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025) için basın toplantısı gerçekleştirildi. Antalyalıların heyecanla beklediği bu önemli organizasyon, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu gibi önemli isimlerin katılımıyla duyuruldu.

Antalya'nın Bisiklet Turizmindeki Rolü

Toplantıda konuşan Vali Şahin, Antalya'nın bisiklet turizmi açısından bir amiral gemisi konumunda olduğunu belirtti. Şahin, “Bu organizasyonun parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Nice 60 yıllar diliyorum ve sporculara başarılar diliyorum,” dedi.

60. Yıla Yakalayacak Bir Organizasyon

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, “60. yıla yakışır bir yarış düzenleyeceğiz,” ifadesini kullanarak, TUR'un Türkiye’de bisiklet algısını değiştirdiğini anlattı. Ayrıca, 2008 yılında TRT ile başlayan televizyon yayınlarının bu alanda büyük bir etki yarattığına dikkat çekti.

Medyanın Destekleyici Rolü

Müftüoğlu, medyanın büyük ilgi gösterdiğini ve 200'e yakın basın mensubunun TUR 2025'i takip edeceğini belirterek, sporun gelişimi ve tanıtımı konularında önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Toplantı, TUR 2025'in etaplarının tanıtımı ve Türk takımlarından sporcuların görüşleriyle sona erdi. Vali Hulusi Şahin, Müftüoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. TUR 2025, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

Antalya'da yarın başlayacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025), basın...

Antalya'da yarın başlayacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025), basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kupa tanıtımı da yapıldı.

Antalya'da yarın başlayacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025), basın...

Antalya'da yarın başlayacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025), basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kupa tanıtımı da yapıldı.

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