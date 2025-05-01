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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. Etap Heyecanı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Marmaris'ten Aydın'a başladı. 144 sporcu, yağmur altında mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 11:23
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. Etap Heyecanı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. Etap Start Aldı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun (TUR 2025) Marmaris ile Aydın arasındaki beşinci etabı, yağmur altında başladı. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan bu önemli organizasyon, Türkiye'nin ProSeries kategorisindeki tek bisiklet yarışı olma özelliğini taşımaktadır.

Eşsiz Güzellikteki Etapta 144 Sporcu Yarışıyor

Beşinci etap, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaș ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verilen startla başladı. Etaba katılan 23 takımdan toplamda 144 sporcu mücadele edecek.

Renkli Mayolar Dağıtıldı

Bu etapta turkuaz mayoyu XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, kırmızı mayoyu Spor Toto'dan Ahmet Örken, yeşil mayoyu Polti Visitmalta'dan İtalyan Giovanni Lonardi, beyaz mayoyu ise China Glory'den Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit giydi.

Marmaris-Aydın Etabı Detayları

Güney Ege'den başlayacak olan 151 kilometrelik etap, Ege Bölgesi'nin eşsiz güzellikteki koyları ve manzaraları eşliğinde geçecek. Yarış, Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'nda sona erecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de tamamlanacak.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries"...

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Marmaris ile Aydın arasındaki beşinci etabı, 23 takımdan 144 sporcunun katılımıyla yağmur altında başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries"...

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Marmaris ile Aydın arasındaki beşinci etabı, 23 takımdan 144 sporcunun katılımıyla yağmur altında başladı.

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