60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. Etap Heyecanı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. Etap Start Aldı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana) arasındaki altıncı etabı bugün itibarıyla başladı. Bu yılki organizasyona 23 takım ve 144 sporcu katıldı.

Etap, İzmir'in Selçuk ilçesinde, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yaptığı start ile açıldı. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan bu önemli etkinlik, Türkiye'nin ProSeries kategorisindeki tek bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyor.

Bununla birlikte, olumsuz hava koşulları nedeniyle turun Marmaris ile Aydın arasındaki 5. etap, başladıktan kısa bir süre sonra iptal edilmişti. Üç gün aradan sonra başlayan 6. etapta, sporcular tekrar zorlu parkurda mücadele etmeye hazır.

Bu etapta turkuaz mayo, Alpecin-Deceuninck takımının Hollandalı sporcusu Wout Poels tarafından, kırmızı mayo ise Spor Toto'dan Ahmet Örken tarafından giyildi. beyaz mayo China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, yeşil mayo ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi tarafından taşınıyor.

Sporcular, TUR 2025 kapsamındaki bu 6. etapta toplamda 156 kilometre pedal çevirerek yarışı Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde tamamlayacaklar. Tur, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana) arasındaki altıncı etabı başladı. Altıncı etapla tekrar başlayan TUR 2025'te kırmızı mayoyu Spor Toto'dan Ahmet Örken giydi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana) arasındaki altıncı etabı başladı. Altıncı etapla tekrar başlayan TUR 2025'te kırmızı mayoyu Spor Toto'dan Ahmet Örken giydi.