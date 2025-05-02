60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Lopez Zirveye Çıktı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Altıncı Etap Heyecanı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025) devam ediyor. Bu yılın altıncı etabında, XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez, 156 kilometrelik etabı 3 saat 32 dakika 55 saniyelik süresiyle birinci olarak tamamladı.

Rüzgarlı Hava ve Zorlu Parkur

Selçuk (İsabey) ile Selçuk (Meryem Ana) arasında gerçekleşen etapta bisikletçiler, rüzgarlı bir havada mücadele ettiler. Beşinci etap olan Marmaris-Aydın ise şiddetli yağış nedeniyle kısa bir süre içinde iptal edilmişti. Ancak TUR 2025, bir gün aradan sonra tekrar başlama şansı buldu.

Poels Liderliğini Sürdürüyor

Genel klasmanda liderliğini sürdüren XDS Astana takımından Hollandalı bisikletçi Wout Poels, bu etapta ikinci olarak zıt pozisyonunu korumayı başardı. Poels, toplamda 17 saat 59 dakika 22 saniye ile turkuaz mayoyu giymeye devam ediyor. Lopez, takım arkadaşı Poels ile arasındaki farkı 23 saniyeden 16 saniyeye indirdi.

Ahmet Örken Kırmızı Mayo Liderliğini Kaybetti

TÜRKİYE Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayo da China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit’e, yeşil mayo ise Uno-X Mobility takımından Norveçli sporcu Johannes Kulset’e gitti. Türk bisikletçi Ahmet Örken, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun liderliğini bu etapta kaybetti; liderliğe ise Wout Poels yükseldi.

Gözler 7. Etapta

TUR 2025'in 7. etabı yarın Selçuk'ta başlayacak ve Çeşme'de sona erecek. Ege Denizi'nin sahil şeridinin kullanılacağı parkurda bisikletçiler 144,2 kilometre pedal çevirecek. Etap, Efes Antik Kenti'nden saat 11.00'de başlayarak Çeşme'de Ilıca Caddesi'nde tamamlanacak.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) altıncı etabını XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez kazandı. Selçuk (İsabey) ile Selçuk (Meryem Ana) arasındaki etapta bisikletçiler, rüzgarlı bir havada 156 kilometre pedal çevirdi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) altıncı etabını XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez kazandı. Selçuk (İsabey) ile Selçuk (Meryem Ana) arasındaki etapta bisikletçiler, rüzgarlı bir havada 156 kilometre pedal çevirdi.