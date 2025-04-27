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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Şampiyon Frank van den Broek'ten Açıklamalar

Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılmaktan büyük mutluluk duyuyor.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 16:18
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Şampiyon Frank van den Broek'ten Açıklamalar

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Başlıyor

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), Antalya'da start aldı. Turun son şampiyonu Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek, bu yılki yarışa büyük bir heyecanla katıldığını belirtti.

"Baskı Hissetmiyorum"

Hollandalı bisikletçi, yarışa son şampiyon unvanıyla katılmasına rağmen baskı hissetmediğini ifade etti. "Bunu diğer yarışlar gibi görüyoruz ve bu yıl genel klasman için daha fazla aday olacak. Bu yüzden kendimi büyük bir favori olarak görmüyorum" dedi.

Turun Keyfi ve Türk Mutfağı

Van den Broek, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada yarışmanın kendisine büyük bir keyif verdiğini dile getirerek, "Türk insanının tura ilgisi çok güzel. Yemekleri gerçekten seviyorum, lahmacun favorim" açıklamasında bulundu.

Başarılı Sprinterler ve Genel Klasman

Mark Cavendish ve Jasper Philipsen gibi büyük isimlerin Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda başarılar elde ettiğini hatırlatan Frank van den Broek, "Onlar gerçekten önemli sprinterler, ancak ben daha çok genel klasmana odaklanıyorum" şeklinde konuştu.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl da sporcuları ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirirken, Van den Broek gibi başarılı sporcuların katılımı ile heyecan dolu geçmesi bekleniyor.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2025) son şampiyon ünvanıyla katılan Hollandalı...

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2025) son şampiyon ünvanıyla katılan Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek, Türkiye'yi çok sevdiğini ve turda yarışmanın büyük keyif olduğunu dile getirdi. Antalya'da startı verilen TUR 2025'e katılan Dsm-Firmenich PostNL takımından Frank van den Broek, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2025) son şampiyon ünvanıyla katılan Hollandalı...

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2025) son şampiyon ünvanıyla katılan Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek, Türkiye'yi çok sevdiğini ve turda yarışmanın büyük keyif olduğunu dile getirdi. Antalya'da startı verilen TUR 2025'e katılan Dsm-Firmenich PostNL takımından Frank van den Broek, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

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