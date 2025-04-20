7. Etnospor Forumu'nda Ödül Töreni Yapıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen 7. Etnospor Forumu, ödül töreni ile son buldu. Forum, ‘Geleneksel Sporların İhyası’ temasıyla 75 ülkeden katılımcı ağırladı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ile iş birliği içerisinde düzenlenen etkinliğin 'Global İletişim Ortağı', Anadolu Ajansı oldu.

Törende, Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan da ödül aldı. Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumda konuşmalar yaptı ve önemli mesajlar verdi.

Ödül töreninde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına teslim edilen liderlik ödülü, Erdoğan tarafından Rusya Federasyonu Spor Bakanı Mikhail Degtyarev'e takdim edildi. Degtyarev, Etnospor Liderlik Ödülü için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dünya Etnospor Konfederasyonu ile yürüttüğümüz iş birliğinden dolayı çok mutluyum.” dedi.

Erdoğan, kapanış konuşmasında, “Dünya hızla değişiyor olsa da köklerimize olan bağımız sarsılmaz. Bu forumda yapılan her tartışma, kültürlerin buluşmasına olanak sağladı.” ifadelerini kullandı.

Geleneksel sporların geçmişin kalıntıları olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Aksine, insanlığın geleceği için bir umut kaynağıdır.” diyerek geleneksel sporların gelecek için önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Ayrıca, Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları raporu da törende sunuldu. 7. Etnospor Forumu, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini ele alarak, gelişim ve sürdürülebilirlik konularına ışık tuttu.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu, ödül töreni ile sona erdi. Törene katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumun kapanış konuşmasını yaptı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu, ödül töreni ile sona erdi. Törene katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumun kapanış konuşmasını yaptı.