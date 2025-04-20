DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.200.209,26 1,02%

7. Etnospor Forumu'nda Ödül Töreni Yapıldı

St. Petersburg'da yapılan 7. Etnospor Forumu, geleneksel sporların geleceğini ele alarak sona erdi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 14:49
7. Etnospor Forumu'nda Ödül Töreni Yapıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen 7. Etnospor Forumu, ödül töreni ile son buldu. Forum, ‘Geleneksel Sporların İhyası’ temasıyla 75 ülkeden katılımcı ağırladı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ile iş birliği içerisinde düzenlenen etkinliğin 'Global İletişim Ortağı', Anadolu Ajansı oldu.

Törende, Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan da ödül aldı. Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumda konuşmalar yaptı ve önemli mesajlar verdi.

Ödül töreninde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına teslim edilen liderlik ödülü, Erdoğan tarafından Rusya Federasyonu Spor Bakanı Mikhail Degtyarev'e takdim edildi. Degtyarev, Etnospor Liderlik Ödülü için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dünya Etnospor Konfederasyonu ile yürüttüğümüz iş birliğinden dolayı çok mutluyum.” dedi.

Erdoğan, kapanış konuşmasında, “Dünya hızla değişiyor olsa da köklerimize olan bağımız sarsılmaz. Bu forumda yapılan her tartışma, kültürlerin buluşmasına olanak sağladı.” ifadelerini kullandı.

Geleneksel sporların geçmişin kalıntıları olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Aksine, insanlığın geleceği için bir umut kaynağıdır.” diyerek geleneksel sporların gelecek için önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Ayrıca, Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları raporu da törende sunuldu. 7. Etnospor Forumu, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini ele alarak, gelişim ve sürdürülebilirlik konularına ışık tuttu.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor...

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu, ödül töreni ile sona erdi. Törene katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumun kapanış konuşmasını yaptı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor...

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu, ödül töreni ile sona erdi. Törene katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumun kapanış konuşmasını yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Hakkarigücü'nü 2-1 Mağlup Ederek Liderliğini Korudu
2
Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u 78-73 Yenerek 26. Haftayı Galip Kapattı
3
Yetişkin Kadınlar Flag Futbol Türkiye Şampiyonası İzmir'de Başladı
4
Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024 Olimpiyatları'na Odaklandı
5
Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Kocaelispor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 Mağlup Etti
7
Çaykur Rizespor İkas Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!