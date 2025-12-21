7 Kez Türkiye Şampiyonu Burak Demirboğa Sporu Bıraktı

Burak Demirboğa 25 yıllık kariyerine veda etti

Artistik Buz Pateni'nde üst üste elde ettiği başarılarla tanınan ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcu Burak Demirboğa, kariyerini sonlandırdı. Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda alkışlar eşliğinde son kez piste çıktı.

Veda performansı

18-21 Aralık tarihlerinde Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleşen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın son gününde, 7 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan ve elinde 235 puanlık rekor bulunduran Demirboğa, bu yarışta 186.77 puanla ikinci olarak sporculuğunu noktaladı. Seyircilerin yoğun ilgi ve sevgisi zaman zaman duygusal anlar yaşattı.

Kariyerini noktalama kararı ve planlar

Demirboğa, İHA'ya yaptığı açıklamada "25 yılın ardından sporculuğumu sonlandırdığım için mutlu, huzurlu ve hüzünlüyüm. Geriye bakınca pişman olmayacağım. Başardıklarım için mutluyum" dedi. Olimpiyat kotası beklentisi sebebiyle bu sezona göre plan yaptıklarını, kotayı alamadıkları için kariyeri sonlandırma kararının planlandığı gibi tamamlandığını ve bundan sonra antrenörlük yapacağını belirtti.

Başarılar ve hedefler

Demirboğa sözlerine şöyle devam etti: "7 kere Türkiye şampiyonu oldum. 6 kere Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. Avrupa Şampiyonası'na finallere kalmayı 4 kere başardım. Bir de challenger seride tek madalya sahibiyim". Artık kendisinden daha iyi sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini ve yeni sporcuların daha üst basamaklara ulaşmasını dilediğini ifade etti.

Unutulmaz anlar ve antrenör vurgusu

25 yıllık süreçte en büyük şansının antrenörü olduğunu vurgulayan Demirboğa, "Antrenörüm şansımdı. İlk Avrupa şampiyonamda finallere kaldığım anı hiç unutamıyorum" diyerek ilk Avrupa deneyiminin ve challenger seride madalya kazandığı yarışın kendisi için unutulmaz olduğunu aktardı.

Ailelere mesaj

Çocuklarını buz sporlarına göndermek isteyen ailelere seslenen Demirboğa, sakatlık kaygılarına değinerek, "Aileler çocuklarını güvenle buz pistine gönderebilir. Korkuları olmasın" diye konuştu ve buz sporlarının sakatlık riskinin birçok popüler spora göre düşük olduğunu belirtti.

Antrenöründen veda

25 yıldır Demirboğa'yı çalıştıran antrenör Rana Belkıs Göçmen, "Birlikte bir devri kapattık" diyerek duygularını paylaştı. Göçmen, Demirboğa ile 6 yaşından itibaren çalıştığını, zorlu bir süreci birlikte atlattıklarını ve bundan sonra da birlikte çalışarak yeni sporcular yetiştireceklerini söyledi.

Kamu yetkilileri ve yeni şampiyonun sözleri

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Demirboğa'nın Türk sporuna ve Kocaeli'ye verdiği katkılar için teşekkür etti ve sporcunun teknik adam olarak hizmet edeceğine inandığını belirtti. Bu yıl Türkiye şampiyonluğunu kazanan Alp Eren Özkan ise duygusal bir veda mesajı paylaşarak Demirboğa'yı rol modeli olarak tanımladı. Demirboğa da Özkan için "Umarım benim yaptığımın çok üstünde başarılar elde edecektir" diyerek desteğini ifade etti.

ARTİSTİK BUZ PATENİ’NDE ÜST ÜSTE ELDE ETTİĞİ BAŞARILARLA PİSTE İMZASINI ATAN VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA TÜRKİYE’Yİ BAŞARIYLA TEMSİL EDEN MİLLİ SPORCU BURAK DEMİRBOĞA KARİYERİNİ NOKTALADI.