Atılay Canel: 'Teknik ekip olarak görevi bıraktık' — Fatih Karagümrük yeniden yapılanıyor

Maç Sonrası Açıklama

Trendyol Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, deplasmanda Alanyaspor karşısında 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlu Atılay Canel önemli açıklamalarda bulundu.

Canel, takımın oyununa ilişkin, "Oyuna biraz durgun başladık, akabinde de golü yedik. İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduk. Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesi, taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik." ifadelerini kullandı.

"Şimdi ikinci yarı kulübümüz yeniden bir yapılanma içine girecektir. Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık." diyen Canel, "İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Karagümrük takımı ligde kalacaktır. Ama bu formanın ağırlığını kaldıramayan oyuncularımızla da yollarımız ayrılacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

FATİH KARAGÜMRÜK TEKNİK SORUMLUSU ATILAY CANEL ALANYASPOR MAÇININ ARDINDAN ‘’ ŞİMDİ İKİNCİ YARI KULÜBÜMÜZ YENİDEN BİR YAPILANMA İÇİNE GİRECEKTİR. BİZ DE BU YENİDEN YAPILANMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN TEKNİK EKİP OLARAK GÖREVİ BIRAKTIK’’ DEDİ.