Atılay Canel: 'Teknik ekip olarak görevi bıraktık' — Fatih Karagümrük yeniden yapılanıyor

Atılay Canel, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası teknik ekibin görevini bıraktığını açıkladı; kulübün ikinci yarıda yeniden yapılanacağı ve bazı oyuncularla yollar ayrılabileceği belirtildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:44
Maç Sonrası Açıklama

Trendyol Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, deplasmanda Alanyaspor karşısında 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlu Atılay Canel önemli açıklamalarda bulundu.

Canel, takımın oyununa ilişkin, "Oyuna biraz durgun başladık, akabinde de golü yedik. İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduk. Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesi, taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik." ifadelerini kullandı.

"Şimdi ikinci yarı kulübümüz yeniden bir yapılanma içine girecektir. Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık." diyen Canel, "İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Karagümrük takımı ligde kalacaktır. Ama bu formanın ağırlığını kaldıramayan oyuncularımızla da yollarımız ayrılacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

