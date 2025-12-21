DOLAR
Ağrı Kadın Futbol Takımı Silopi’den 3-2'lik Zaferle Döndü

TFF Kadınlar 2. Ligi’nde Ağrı, Silopi’yi 3-2 yenerek galibiyet aldı; teknik direktör Önder Tunay, takımın maddi zorluklara rağmen mücadelesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 17:19
Ağrı Kadın Futbol Takımı Silopi’den 3-2'lik Zaferle Döndü

Ağrı Kadın Futbol Takımı Silopi’den 3-2'lik Zaferle Döndü

Maç Özeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Silopi Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nı 3-2 mağlup etti. Silopi İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip etkili bir oyun sergileyerek sahadan galip ayrıldı.

Maçta Ağrı temsilcisinin gollerini Müjde, İrem ve Ceylan kaydetti.

Teknik Direktörün Açıklaması

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Önder Tunay, maç sonrasında takımın şartlarına dikkat çekti. Tunay, takımın zor koşullar altında mücadele ettiğini belirterek, "Takımımız tamamen genç kızlardan oluşuyor. Sporcularımızın tamamı aynı zamanda eğitim hayatlarına devam ediyor. Buna rağmen antrenmanlarda ve maçlarda büyük bir disiplin ve mücadele ortaya koyuyorlar" dedi.

Kulübün Mali Durumu ve Destek Çağrısı

Tunay, kulübün ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti: "Ne yazık ki kulüp olarak futbolcularımıza herhangi bir ödeme yapma imkanımız bulunmuyor. Yönetici arkadaşlarımız, kendi imkânlarıyla takımı ayakta tutmaya çalışıyor. Ulaşımından malzemesine kadar birçok konuda fedakârlık yapılıyor. Buna rağmen sporcularımız sahada canla başla mücadele ediyor ve Ağrı’yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor."

Teknik direktör, kadın futboluna destek çağrısında bulunarak, "Bu genç kızların hayalleri var. Hem okuyup hem spor yaparak örnek bir duruş sergiliyorlar. Takımımızın daha iyi şartlarda mücadele edebilmesi için tüm yetkililerden ve sporseverlerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligdeki Durum

Ağrı Kadın Futbol Takımı, aldığı bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürdü.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

