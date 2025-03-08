8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu Gerçekleştirildi

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nda Visenya, Ali Yıldız yönetiminde birinci oldu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:56
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu Gerçekleştirildi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu Gerçekleştirildi

At yarışlarında geleneksel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edildi. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen etkinlikte dişi İngiliz tayları pistte yer aldı.

Yarış öncesi, TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, kadın davetlilerin katılımıyla "At bin" komutunu vererek kurgusal atmosferi artırdı.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yarışta, Emre Koç'un sahibi olduğu Visenya isimli tay, jokeyi Ali Yıldız yönetiminde başarı göstererek yarışı kazandı. Üç yaşlı 6 safkanın start aldığı bu heyecan dolu koşuda, ikincilik Pole Star'ın olurken, Mega Love üçüncülükte, Secret Mirror dördüncülükte ve Zelucci beşincilikte yer aldı. Kazanan tay, 2000 metre sentetik pistte bitiriş derecesini 2.07.18 olarak kaydetti.

Yarış sonrası düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Emine Koç'a ödülünü, Bakırköy Kaymakamı'nın eşi Fatma Karal, TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Merve Öztopaloğlu ile Esra Sayın takdim etti.

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