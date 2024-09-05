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8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Tamamlandı

Süleymanpaşa'da düzenlenen yelken yarışları başarıyla sona erdi, dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:07
8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Tamamlandı

8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Sona Erdi

Tekirdağ'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, büyük bir katılımla başarıyla tamamlandı. Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, 9 ülkeden 29 kulüp ve toplamda 185 sporcu yer aldı.

Tören Rumeli İskelesi'nde Gerçekleşti

Organizasyonun kapanış töreni, Rumeli İskelesi'nde yapıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut, yelken sporuna ilgi duyan tüm sporcuların Tekirdağ'da bir araya geldiğini belirterek, "Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yarışlarda 9 ülkeden 29 kulübün 185 sporcusu, 5 gün boyunca hem eğlenceli anlar yaşadı hem de mücadelesi yüksek bir atmosferde yarıştı. Tüm sporcuları tebrik ediyorum." dedi.

Ödül Töreni ve Gelecek Yarışlar

Törenin ardından, Ünal Durgut ve DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar tarafından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ayrıca derece alamayan sporculara da çekilişle çeşitli hediyeler verildi. Ödül töreni sonrasında, 2025 yılında gerçekleştirileceği planlanan 9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup'a kadar olan yelken yarışları flaması seda işareti eşliğinde arya edildi.

Dereceye Giren Sporcular

Genel Kategori:

  1. Boran Öden
  2. Hayrettin Eren Çakır
  3. Georgi Karagıozov

Genel Kadın Kategorisi:

  1. Melis Bolat
  2. Karolina Cenova
  3. Dilara Koldaş

2013 ve Sonrası Küçükler Kategorisi:

  1. Ahmet Arel Barut
  2. Ali Rıfat Başara
  3. Kemal Deniz Güzel

2013 ve Sonrası Küçük Kızlar Kategorisi:

  1. İnci Gülsoy
  2. Beliz Özdayı
  3. Maya Karabat

2015 ve Sonrası Küçükler Kategorisi:

  1. Çınar Uslukul
  2. Rüzgar Uras Şahin
  3. Melisa Çopur

2015 ve Sonrası Küçük Kızlar Kategorisi:

  1. Melisa Çopur
  2. Derin Güzel
  3. Çakıl Aygün

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi....

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi. Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut (Solda) dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi....

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi. Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut (Solda) dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi....

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi. Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut (Solda) dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi....

Terkirdağ'da düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları sona erdi. Süleymanpaşa Belediye Başkan Vekili Ünal Durgut (Solda) dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

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