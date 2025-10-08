800 Kişilik Köy Takımı Mjallby, Allsvenskan Şampiyonluğuna 1 Galibiyet Uzakta

Baltık Denizi kıyısındaki 800 kişilik Hallevik'in takımı Mjallby, 20 Ekim'de kazanırsa Allsvenskan'da ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek.

800 Kişilik Hallevik'in Takımı Mjallby, Allsvenskan'da Tarihi Eşiğe Geldi

20 Ekim'de Göteborg deplasmanında alınacak bir galibiyet şampiyonluğu getirebilir

Baltık Denizi kıyısındaki yaklaşık 800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik'in takımı Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi (Allsvenskan)'nda sezonu zirvede götürüyor ve ilk lig şampiyonluğuna çok yakın.

20 Ekim'deki Göteborg deplasmanında galibiyet alması halinde Mjallby, ligde ilk şampiyonluğunu ilan edecek. Kulüp, 16 takımlı ligde oynanan 26 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile toplam 63 puan topladı.

Lider Mjallby ile en yakın takipçisi Hammarby arasında, son 4 hafta öncesinde 11 puan fark bulunuyor; Hammarby'nin puanı şu an 52. Mjallby, kalan dört haftada yalnızca bir galibiyet alması halinde şampiyonluğunu garantileyecek. Ayrıca Hammarby'nin bir sonraki lig maçında galibiyet alamaması durumunda da Mjallby şampiyonluğunu ilan edecek.

1939 yılında kurulan kulüp, Allsvenskan'da ilk kez 1980 yılında boy gösterdi ve tarih boyunca toplam 13 sezon üst düzeyde mücadele etti.

Mjallby şampiyon olması halinde, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkmış olacak.

