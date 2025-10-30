Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Son Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son provalar
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve idmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.
