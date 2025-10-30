Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Son Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 1 Kasım'daki Galatasaray maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü; yarın tamamlayıp İstanbul'a hareket edecek.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 18:19
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve idmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

