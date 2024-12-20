89. Büyük Atatürk Koşusu 29 Aralık'ta Ankara'da

89. Büyük Atatürk Koşusu 29 Aralık'ta Düzenlenecek

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları çerçevesinde, 89. Büyük Atatürk Koşusu, 29 Aralık Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Koşunun Rotası ve Detayları

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, koşu Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayıp Eski Ankara Tren Garı önünde sona erecek. Bu özel etkinlik, katılımcılara Atatürk'ün mirasını anma fırsatı sunacak.

Kit Dağıtımı

Etkinliğe katılacak olan sporcuların koşu kitleri, 27-28 Aralık tarihlerinde 19 Mayıs Stadyumu Yaşar Doğu Spor Salonu'nda dağıtılacak. Bu süreçte, katılımcılar hem koşu ekipmanlarını alacak hem de koşuya dair bilgiler edinecekler.

Bu yılki koşu, geçmişten gelen bir gelenek olarak Atatürk'ü anma ve sporu teşvik etme amacını taşıyor. Tüm koşucuları ve spor severleri bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet ediyoruz!