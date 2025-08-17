DOLAR
TÜMOSAN Konyaspor 3-0 Gaziantep FK - Trendyol Süper Lig 2. Hafta

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 2. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Aleksic ve Andzouana golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 21:08
Maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

48. dakikada N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu çıkardı.

50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

82. dakikada Konyaspor üçüncü golü buldu. Kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Maç, yeşil-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

