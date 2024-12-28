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89. Büyük Atatürk Koşusu Yarın Ankara'da Coşkuyla Yapılacak

89. Büyük Atatürk Koşusu, yarın Ankara'da 10 kilometre uzunluğunda düzenlenecek. Yarış, Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacak.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:11
89. Büyük Atatürk Koşusu Yarın Ankara'da Coşkuyla Yapılacak

89. Büyük Atatürk Koşusu Yarın Gerçekleşecek

89. Büyük Atatürk Koşusu, yarın, yani 29 Aralık Pazar günü, Ankara'da düzenlenecek. Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarışın startı saat 11.00'de Dikmen Keklikpınarı'ndan verilecek.

10 Kilometrelik Yarış Parkuru

Yaklaşık 10 kilometre sürecek olan koşu, Ankara Tren Garı Binası önünde sona erecek. Bu yılki etkinlik, hem yerli hem de uluslararası birçok sporcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Bir Tarih: İlk Koşu Atatürk'ten İzinle Başladı

Büyük Atatürk Koşusu, Türk atletizminin en köklü organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor. İlk olarak 1936 yılında düzenlenmiş ve bu organizasyon için Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınmıştır. Yılın ilk koşusunu Galip Darılmaz kazanırken, 1992 yılında kadınlara açılan ilk organizasyonda ise Lale Öztürk birincilik elde etmiştir.

Atletizm severler, yarın gerçekleştirilecek bu anlamlı etkinliği kaçırmamak için sabırsızlanıyor.

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