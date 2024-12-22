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Esenler Erokspor-Bandırmaspor Maçı Sonrası Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor ile berabere kaldı. Teknik direktörler Mehmet Altıparmak ve Mustafa Gürsel, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:05
Esenler Erokspor-Bandırmaspor Maçı Sonrası Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

Esenler Erokspor'da Teknik Direktör Altıparmak'ın Açıklamaları

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Mehmet Altıparmak, son 6-7 haftadır oynadıkları futbolun kalitesinden memnun olduğunu belirtti. Altıparmak, "Sadece istediğimiz sonuçları alamadık" ifadesini kullandı.

Düzenlenen basın toplantısında, "Son 6 haftadır mükemmele yakın futbol oynuyoruz. İlk 15-20 dakika hariç mükemmel oynadık. Golden sonra sistemi değiştirdik. Sonra her anlamda Teksüt Bandırmaspor'u sahadan sildik. Takımım her şeyi yaptı. Bize uymayan bir hakem yönetimi vardı. Bu tarz pozisyonlar olursa maçlar bitmez. Çok komik bir şekilde golümüzü yediler" dedi.

İkinci Yarı ve Hedefler

Junior Fernandes'in oyuna girmesiyle takımın direncinin artırdığını vurgulayan Altıparmak, ikinci yarıda daha önde oynadıklarını belirtti. Hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Altıparmak, "Bizim maçları seyrederseniz puanımızın liderden daha fazla olması gerektiğini anlarsınız. Maç hemen bitti ama bizim ülkede ligler ikinci yarıda başlar" ifadelerini kullandı.

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel'in Yorumları

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın çekişmeli geçtiğini açıkladı. "Esenler Erokspor, geçen hafta iyi bir galibiyet aldı ve bu maça moralli çıktı. Biz iyi başladık ve farkı açabilirdik. Esenler Erokspor golü yedikten sonra risk alıp formasyonu değiştirdi. Burada daha fazla gol bulabilirdik, fakat olmadı" dedi.

Oyuncularından memnun olduğunu belirten Gürsel, "Taraftarımızı tebrik ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. İyi oyunumuzu geliştirmeye çalışacağız" dedi. Ayrıca transfer çalışmaları hakkında, "Sezon başında her pozisyona iki oyuncu almayı planladık. Transfer döneminde her pozisyona iki oyuncu almaya çalışacağız" şeklinde bilgi verdi.

Uzun Bir Lig Süreci

Gürsel, bulundukları pozisyonda kalmak için çok çalıştıklarını belirtirken, "Alabildiğimiz kadar fazla puan almak ve yerimizi korumak istiyoruz. Çok disiplinli bir şekilde çalışıp nereye gidebileceğimize bakacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Esenler Erokspor ile Teksüt Bandırmaspor takımları Esenler...

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Esenler Erokspor ile Teksüt Bandırmaspor takımları Esenler Erokspor Stadı’nda karşılaştı. Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Esenler Erokspor ile Teksüt Bandırmaspor takımları Esenler...

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Esenler Erokspor ile Teksüt Bandırmaspor takımları Esenler Erokspor Stadı’nda karşılaştı. Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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