Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 Geçerek Zirveye Tutundu

Fenerbahçe, Zirveye Yükseldi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle önemli bir karşılaşmadan 3 puan çıkararak zirve yarışında hata yapmadı.

Maç Detayları

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 17. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak, 33. dakikada Bilal Boutobba'nın attığı golle şok yaşayan Fenerbahçe, tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. İlk yarının sonlarına doğru yine En-Nesyri, 45+5. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirerek soyunma odasına avantajlı girdi.

Maçın ikinci yarısında birçok net pozisyona giren Fenerbahçe, bunları değerlendiremedi. Ayrıca, 90+6. dakikada kullanmış olduğu penaltıyı da gole çeviremeyerek maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe puanını 39'a çıkararak Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.

Youssef En-Nesyri'nin Performansı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, bu maçta attığı gollerle dikkat çekti. Bu golle birlikte ligdeki toplam gol sayısını 8'e çıkaran En-Nesyri, son üç maçta 5 gol atarak formunu buldu.

Taraftar Tepkisi

Fenerbahçeli taraftarlar, müsabaka boyunca yönetimi istifaya çağırdı. Özellikle Hatayspor'un 33. dakikada bulduğu golün ardından, tüm tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

Cezalı Durum

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Sofyan Amrabat, 55. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu nedenle, önümüzdeki Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Penaltı Kararı ve Gelişmeler

Fenerbahçe'nin kullandığı penaltı atışı ise VAR incelemesi sonucu kazandı. 90+3. dakikada penaltı kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu monitörden izleyerek 90+4. dakikada net bir şekilde penaltıya hükmetti. Ancak, Dzeko bu fırsatı değerlendiremeyerek topu auta gönderdi.