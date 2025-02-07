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9. Asya Kış Oyunları Harbin'de Coşkuyla Başladı

Çin'in Harbin şehrinde 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış töreni büyük bir katılımla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:52
9. Asya Kış Oyunları Harbin'de Coşkuyla Başladı

Asya Kış Oyunları Harbin'de Start Aldı

Çin'in Harbin şehrinde düzenlenen 9. Asya Kış Oyunları, etkileyici bir törenle açıldı. Harbin Uluslararası Konferans, Spor ve Sergi Merkezi'nde yapılan açılış etkinliğini 8 bin kişi izledi. Törende ev sahibi Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping, oyunların resmen başladığını duyurdu.

Oyunların Ateşini Şampiyonlar Yaktı

Açılışta, olimpiyat tarihine damga vurmuş 4 Çinli sporcu, Yang Yang, Cang Hong, Han Şiaopıng ve Vang Cıng tarafından oyunların ateşini yaktı.

Uluslararası Katılım Yüksek

Açılış töreninde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve birçok uluslararası misafir yer aldı. Bu isimler arasında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah, Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra ve Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-shik dikkat çekti.

Yoğun Rekabet Bekleniyor

14 Şubat tarihine kadar sürecek olan organizasyonda, Asya federasyonlarına bağlı 34 ülke ve bölgeden 1200'den fazla sporcu, çeşitli branşlarda mücadele edecek. Çin, daha önce 1996'da Harbin ve 2007'de Çangçun şehirlerinde Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı.

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