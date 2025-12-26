90. Büyük Atatürk Koşusu Tanıtıldı — 28 Aralık’ta Ankara

90. Büyük Atatürk Koşusu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Pazar günü düzenlenecek 90. Büyük Atatürk Koşusu için tanıtım toplantısı, Türk Hava Kurumu (THK) Müze ve Paraşüt Kulesinde yapıldı. Toplantıya Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, THK Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Şengönül, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Abdullah Albunar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit ve Ankara Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sadık Öztürk katıldı.

Dr. Ahmet Karadağ: "Dünyanın en köklü yol koşularından bir tanesi"

Dr. Ahmet Karadağ, Büyük Atatürk Koşusu'nun 90 yıldır aralıksız düzenlendiğine dikkat çekerek, bu etkinliğin Cumhuriyet değerlerinin spor aracılığıyla genç kuşaklara aktarıldığına vurgu yaptı. Karadağ, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:

"Aynı zamanda dünyanın en köklü yol koşularından bir tanesi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya attığı o ilk adım yalnızca bir şehre varış değil, bağımsızlığa, çağdaşlığa ve aydınlık yarınlara yürüyüşün başlangıcıdır. Bu koşu rekabetten önce centilmenliği, dereceden önce emeği, sonuçtan önce inancı temsil etmektedir"

Erişilebilir ve sürdürülebilir organizasyon vurgusu

Karadağ, atletizmi bir yaşam kültürü olarak tanımlayarak parkurun önemine işaret etti: "Bugün Dikmen Keklikpınarı’ndan Ankara Garı’na uzanan bu parkurda koşan her sporcumuz yaşına, derecesine ya da kategorisine bakılmaksızın, Atatürk’ün izinde ilerleyen birer gönül neferidir. Bu koşu profesyonel atletler kadar, halk koşusuna katılan her bireyin de Cumhuriyet değerleriyle buluştuğu bir bayrak yarışıdır."

Karadağ ayrıca, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, federasyon çalışanları, emniyet ve sağlık birimleri, hakemler, gönüllüler ve sporculara teşekkür etti. Konuşmasını, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 90. Büyük Atatürk Koşusu’nun ülkemize, spor camiamıza ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.

Yarış bilgileri

İlki 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ten izin alınarak yapılan koşunun 90’ıncısının startı 28 Aralık Pazar günü saat 11.00’de verilecek. Yarış Dikmen Keklikpınarından başlayıp Eski Ankara Tren Garı önünde sona erecek.

90. BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU'NUN TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ