A Milli Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Son 16'ya Yükseldi

A Milli Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşılaştı. Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada milliler, başından sonuna üstün bir oyun sergileyerek 95-54 galip geldi ve grupta 3'te 3 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı.

Grup sonuçları ve puan durumu

Grupta oynanan diğer maçlarda Sırbistan, Letonya'yı 84-80 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükseldi. Estonya ise Çekya'yı 89-75 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetine ulaştı.

Bu grupta ilk 4 takım son 16 turuna yükselecek. Şu ana kadar Türkiye ve Sırbistan 3'er galibiyete ulaşırken; Letonya, Estonya ve Portekiz birer galibiyet aldı. Çekya ise henüz galibiyet elde edemedi.

Alperen Şengün'den dikkat çeken performans

A Milli Takım'ın genç yıldızı Alperen Şengün, turnuvadaki üç maçta sergilediği performansla öne çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, maç başına ortalama 19,6 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist üretti.

Alperen, turnuvanın kalan bölümünde oynayacağı bir maçta sayı, ribaunt ve asist kategorilerinin her birinde çift hanelere ulaşması halinde, Avrupa şampiyonalarında "Triple double" yapan 5. oyuncu olacak.