A Milli Basketbol Takımı Estonya ile Karşılaşıyor — 2025 Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında yarın Estonya ile Riga'da saat 14.45'te karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:49
A Milli Erkek Basketbol Takımı Estonya ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 4. maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak.

Grupta 3'te 3 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Bir galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Estonya ise 4. basamakta bulunuyor.

Diğer Maçlar

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Portekiz ile Letonya karşı karşıya gelecek. Son 16 turuna adını yazdıran ikinci sıradaki Sırbistan ise saat 21.15'te Çekya ile mücadele edecek.

