A Milli Basketbol Takımı'na Yeni Hedef: Türkoğlu'ndan 2026 Dünya Kupası'nda Altın Çağrısı

EuroBasket 2025'te gelen gümüş ve yeni hedef

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aynı başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da tekrarlamasını hedeflediklerini açıkladı.

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Almanya'ya yenilerek ikinci olan ay-yıldızlı ekip, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Türkoğlu'nun açıklamaları

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "Sporcularımız uzun yıllardan sonra çok güzel bir başarı elde etti. Finalde şampiyonluğu kıl payı kaçırdıkları için bundan sonraki beklentiler de hep bu seviye olacaktır. Ekibime sonuna kadar inanıyorum. Bu çocuklar, yaz kampından son maça kadar çok büyük özveri, çok güzel takım havasıyla bu noktalara geldi. Hepsi her şeyi hak ediyor. Onlar, yaptıkları işlerle milyonların basketboldan tekrar gurur duymasını sağladı. Bizler yönetici olarak bu başarının bir parçası olduğumuz için şanslı hissediyoruz." diye konuştu.

Türkoğlu, alınan başarının teknik ekip ve oyunculara ait olduğunu vurgulayarak "Hedefleri her zaman yüksek olan, bunun için de her şeyi yapan Ergin hocamıza, ona inanan sporcularımıza, bütün teknik ekibe, bu süreçte fedakarlık yaparak sakat sakat oynayan kaptanımız Cedi Osman’a, gerek bu turnuvada gerekse NBA'deki başarısıyla genç yaşında küçük çocuklara da ilham olan Alperen'e, takımın bir parçası olarak bu başarıda emekleri olan bütün sporcularımıza, teknik ekibe ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Bu başarı tamamen onlarındır. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizler bu başarının bir parçası olabildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası'ndan da madalyayla dönmek istediklerini aktaran TBF Başkanı, "Şu an herkes üzüntülü gözükebilir ama bu şampiyonluğu kıl payı kaçırmanın verdiği üzüntü. Uzun yıllar sonra gelen ikincilik de bu takımın gurur duyulması gereken bir başarısıdır. Sporcularımız için de başka bir hedef doğmuştur. O da altın madalyayı ülkemize getirmektir. Önümüzde Dünya Şampiyonası elemeleri var. Aynı düşünce ve daha da özgüvenli bu maçlara hazırlanıp ilk hedefimiz bu takımı Dünya Şampiyonası'na götürmek. Sonrasında bu başarının aynısının Dünya Şampiyonası'nda geleceğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.