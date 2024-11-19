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A Milli Basketbol Takımı'ndan Macaristan Maçları Öncesi Medya Günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Elemeleri öncesi Macaristan karşısında galibiyet hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:15
A Milli Basketbol Takımı'ndan Macaristan Maçları Öncesi Medya Günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan Macaristan Maçları Öncesi Medya Günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesi medya günü düzenledi. Organizasyon, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapıldı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ergin Ataman: “Taraftar Desteğine İhtiyacımız Var”

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Macaristan’ın dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu belirterek, “Avrupa basketbolunda bu tip pencere maçları her takım için zor geçiyor. Onun için de taraftar desteğine ihtiyacımız var. Özellikle İstanbul'daki maçı mutlaka kazanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Cedi Osman: “Büyük Bir Hedef İçin Bir Araya Geldik”

Elemelerde Macaristan’a karşı kritik iki maça çıkacaklarını ifade eden Cedi Osman, “Bu çok kritik maçları kazanıp büyük bir avantaj sağlamak istiyoruz. Bu seneden başlayarak, 2025 Avrupa Şampiyonası’ndan itibaren en üstleri hedeflemek istiyoruz.” dedi.

Melih Tunca: “Şansı En İyi Şekilde Değerlendirmek İsterim”

Milli oyuncu Melih Tunca, milli takımda olmanın hayali olduğunu aktararak, “İyi çalışacağız, iyi hazırlanıp kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

Sarper David Mutaf: “Burada Olmak Büyük Bir Gurur”

Milli basketbolcu Sarper David Mutaf, milli takıma seçildiği için duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Tüm Türk oyuncular bunun için çalışıyor. Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyük koçlarından biri.” diye belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesi medya günü düzenlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesi medya günü düzenlendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulundu.

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