A Milli Basketbol Takımı yarın Çekya ile karşılaşıyor | 2025 Avrupa Şampiyonası

A Milli Basketbol Takımı yarın Çekya ile karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Letonya'nın başkenti Arena Riga'da oynanacak ve saat 14.45'te başlayacak.

Maç, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Sonuçlar ve Grup Durumu

Türkiye, gruptaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Çekya ise Portekiz'e 62-50 yenildi.

A Grubu Programı

Gruptaki diğer karşılaşmalarda saat 18.00'de Estonya ile Letonya karşılaşacak. Sırbistan ise saat 21.15'te Portekiz'in rakibi olacak.