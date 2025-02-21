A Milli Basketbol Takımında 4 Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda maçında sakatlık ve hastalık nedeniyle 4 oyuncusunu kadrodan çıkardı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:12
A Milli Basketbol Takımında 4 Oyuncu Kadrodan Çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Kadro Değişiklikleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda play-off mücadelesinde İzlanda ile karşılaşacak. Ancak takımda yaşanan sakatlık ve hastalıklar nedeniyle kadroda değişiklikler yapıldı.

Kadrodaki Değişiklikler

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Yiğitcan Saybir'in sol dirseğinde kanama ve sinir ödemi tespit edildi. Shane Larkin ise üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle turnuvada yer alamayacak. Ayrıca Cedi Osman sağ dirseğinde kemik ödemi sorunuyla karşılaşırken, Erkan Yılmaz da aynı şekilde kadrodan çıkarılan diğer isim olarak belirtildi.

İzlanda'ya Yolculuk

Milli takım, yarın İzlanda'ya giderek karşılaşma hazırlıklarına başlayacak. Bu önemli maçta takım, kadrosundaki eksikliklere rağmen galibiyet hedefleyecek.

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