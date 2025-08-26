DOLAR
41,01 -0,03%
EURO
47,73 -0,07%
ALTIN
4.448,2 -0,35%
BITCOIN
4.511.875,81 -0,31%

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Letonya ile Başlıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın saat 18.00'de Letonya ile Riga'da karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:22
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Letonya ile Başlıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Letonya ile Başlıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Maçın önemi

A Milli Takım, Letonya karşısında galibiyet elde ederek şampiyonaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. A Grubu'nda Türkiye ve Letonya'nın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz yer alıyor. Yarının maçları arasında Çekya-Portekiz ve Sırbistan-Estonya karşılaşmaları da bulunuyor.

A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası Kadrosu

Başantrenör: Ergin Ataman

12 kişilik kadro: Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Letonya Milli Takımı

Letonya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonalarında 14 kez mücadele etti. İsviçre'de düzenlenen EuroBasket 1935'i kazanarak ilk şampiyon unvanını elde eden Letonya, 1939'da gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Letonya, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 5. sırada yer aldı.

Başantrenör: Luca Banchi

Kadro: Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Marcis Steinbergs, Arturs Zagars, Kristers Zoriks.

Türkiye'nin A Grubu Maç Programı

Yarın: 18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma: 14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi: 21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi: 14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba: 21.15 Türkiye-Sırbistan

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeynep Sönmez ABD Açık'ta İkinci Tura Yükseldi
2
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Letonya ile Başlıyor
3
U21 Dünya Voleybol: Türkiye Tayland'ı 3-0 Yenip Son 16'ya Kaldı
4
Fenerbahçe, Benfica Deplasmanında Şampiyonlar Ligi Biletini Arıyor
5
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi: Türkiye-Slovakya Çeyrek Final Eşleşmesi
6
21. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
7
Trabzonspor Divan’dan 'TS Black Card' Kampanyasına Destek: Hedef 10 Bin

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu