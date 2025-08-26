A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Letonya ile Başlıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Maçın önemi

A Milli Takım, Letonya karşısında galibiyet elde ederek şampiyonaya güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. A Grubu'nda Türkiye ve Letonya'nın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz yer alıyor. Yarının maçları arasında Çekya-Portekiz ve Sırbistan-Estonya karşılaşmaları da bulunuyor.

A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası Kadrosu

Başantrenör: Ergin Ataman

12 kişilik kadro: Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Letonya Milli Takımı

Letonya Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonalarında 14 kez mücadele etti. İsviçre'de düzenlenen EuroBasket 1935'i kazanarak ilk şampiyon unvanını elde eden Letonya, 1939'da gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Letonya, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 5. sırada yer aldı.

Başantrenör: Luca Banchi

Kadro: Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Marcis Steinbergs, Arturs Zagars, Kristers Zoriks.

Türkiye'nin A Grubu Maç Programı

Yarın: 18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma: 14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi: 21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi: 14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba: 21.15 Türkiye-Sırbistan