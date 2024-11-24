DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.397.873,46 -0,76%

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı yenerek 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılımını garantilemek istiyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 08:55
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'a Konuk Oluyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Macaristan ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında, Ay-yıldızlı ekip, Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan maçta sahaya çıkacak.

Kritik Maçta Hedef Zafer

Milli takım, cuma günü oynanan maçta rakibini 26 sayı farkla 92-66 mağlup etmişti. Maçta, Şehmus Hazer 25, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 17 ve Kenan Sipahi 10 sayı atarak takımın galibiyetine büyük katkı sağladı. Türkiye, grupta 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

Macaristan'ın Durumu

Macaristan ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetmiş durumda ve son sırada yer almakta.

Turnuva Ruhu İçin Galibiyet Şart

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala güvence altına alacak.

Szombathely’nin Tarihi ve Basketbol Geçmişi

Karşılaşmanın oynanacağı mayor Szombathely, Macaristan'ın en eski şehri olma özelliğini taşıyor. Şehir, 78 bin nüfus ile Avusturya sınırına yakın bir bölgede yer almakta ve geçmişi 6. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ayrıca, Szombathely, Macaristan basketbolunun merkezi olarak da bilinmektedir. Falco-Vulcano Szombathely takımı, Macaristan Ligi'nde son 5 sezonun şampiyonu olmuştur.

Karşılaşmanın ev sahipliği yapacağı Savaria Arena, 4 bin seyirci kapasitesine sahip ve 2015 yılında Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile Tarih Yazıyor!
2
Gaziantep FK, İç Sahada Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor
3
Kayserispor Kulübü'nden Yapı Kredi Açıklaması: 'Alacaklı Biziz'
4
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile Kritik Maçta Karşılaşıyor
5
Beşiktaş ve Galatasaray Kadın Basketbol Derbisi Yarın Sahiye Çıkıyor
6
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. Haftada Maç Sonuçları
7
Cizre Belediyespor, Galatasaray Maçı İçin Hazır

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı