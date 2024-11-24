A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'a Konuk Oluyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Macaristan ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında, Ay-yıldızlı ekip, Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan maçta sahaya çıkacak.

Kritik Maçta Hedef Zafer

Milli takım, cuma günü oynanan maçta rakibini 26 sayı farkla 92-66 mağlup etmişti. Maçta, Şehmus Hazer 25, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 17 ve Kenan Sipahi 10 sayı atarak takımın galibiyetine büyük katkı sağladı. Türkiye, grupta 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

Macaristan'ın Durumu

Macaristan ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetmiş durumda ve son sırada yer almakta.

Turnuva Ruhu İçin Galibiyet Şart

A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala güvence altına alacak.

Szombathely’nin Tarihi ve Basketbol Geçmişi

Karşılaşmanın oynanacağı mayor Szombathely, Macaristan'ın en eski şehri olma özelliğini taşıyor. Şehir, 78 bin nüfus ile Avusturya sınırına yakın bir bölgede yer almakta ve geçmişi 6. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ayrıca, Szombathely, Macaristan basketbolunun merkezi olarak da bilinmektedir. Falco-Vulcano Szombathely takımı, Macaristan Ligi'nde son 5 sezonun şampiyonu olmuştur.

Karşılaşmanın ev sahipliği yapacağı Savaria Arena, 4 bin seyirci kapasitesine sahip ve 2015 yılında Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.