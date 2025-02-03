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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya Maçı Biletleri Satışta

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya ile oynayacağı maçın biletlerini satışa çıkardı. Maç 20 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:27
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya Maçı Biletleri Satışta

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki önemli maçında İtalya ile karşılaşacak. Bu kritik müsabaka, 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşma Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak. Maçın biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Basketbolseverler, Türkiye-İtalya karşılaşmasını kaçırmamak için biletlerini hızlıca satın alabilirler. Merakla beklenen bu maçta taraftarların yoğun ilgisi bekleniyor.

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