Ebru Acer Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Aldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı

2024 Paralimpik Oyunları, spor dünyasında heyecan dolu anlara ev sahipliği yapıyor. Bu önemli etkinlikte, para masa tenisi branşında mücadele eden milli sporcu Ebru Acer, büyük bir başarı elde etti.

Yarı Finale Yükselen Ebru

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi karşılaşmalarında, kadınlar S11 sınıfında yer alan Acer, yarı finale çıkarak madalya kazanmayı garantiledi.

Fransız Rakibi Karşısında Önemli Galibiyet

Ebru Acer, yarı finalde Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Fransız sporcu El Ferney ile karşı karşıya geldi. Ebru, rakibini 11-6, 11-13, 11-7, 11-5’lik setlerle 3-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Final Müsabakaları Bekleniyor

22 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde galip gelmesi durumunda final müsabakaları 5 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Spor severler, Ebru'nun başarılarla dolu kariyerine bir yeni sayfa daha eklemesini bekliyor.