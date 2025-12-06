Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 0-0 Fenerbahçe — İlk Yarı

RAMS Başakşehir 0-0 Fenerbahçe (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor. İlk devre golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Jhon Duran’ın sağ taraftan içeriye çevirdiği topu alan Talisca’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden dışarı gitti.

7. dakikada Oğuz Aydın, Duran ile girdiği verkaç sonrası sol taraftan ortasını açtı. Fred’in yakın direk dibinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak dışarı çıktı.

27. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kısa pasında topu önünde bulan Kemen’in ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarı gitti.

39. dakikada Kemen’in pasında topla buluşan Shomurodov’un sol çaprazdan vuruşunda kaleci Edersen topa sahip oldu.

45+2. dakikada Harit’in kendi yarı sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında top ceza sahası girişinde Edson Alvarez’in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan gelişine vuruşta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Olivier Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit, Nuno da Costa

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Ergün, Miguel Crespo, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Jakub Kaluzinski, Festy Ebosele, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Kerem Aktürkoğlu dk. 20), Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca, John Duran

Yedekler: Tarık Çetin, Archie Brown, Mert Müldür, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Dorgeles Nene, Youssef En Nesyri

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Sarı kartlar: Amine Harit (RAMS Başakşehir), Edson Alvarez (Fenerbahçe)

